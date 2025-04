Lanazione.it - Agopuntura salute e benessere

Si parlerà dima anche die didurante l’incontro di giovedì organizzato dall’associazione 50&Più Grosseto. L’appuntamento è a partire dalle 16.30, nella sala conferenze del Museo di Storia naturale in Piazza Pacciardi. La dottoressa Fulvia Perillo approfondirà il ruolo dell’nella medicina classica, illustrandone le indicazioni e le possibili integrazioni con i trattamenti convenzionali. Anna Maria Della Monica, presidente di 50&Più Grosseto, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: "50&Più non è solo un’associazione – spiega Della Monica -ma un luogo di ritrovo culturale a 360 gradi. Ci si incontra per parlare di, ma anche di storia, di cultura e di. Il nostro obiettivo è offrire momenti di approfondimento e confronto su temi di grande interesse per la generazione over, come la socialità, la cultura e la lotta alla solitudine.