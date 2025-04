Bergamonews.it - Palazzo Frizzoni investe 4 milioni in Cultura: alla sicurezza la metà

Bergamo. Unasempre più protagonista, nei pensieri dell’amministrazione comunale. E non è tanto e solo una questione economica, con un gettito che fa capo ad investimenti che si sono rivelati crescenti nel corso degli anni, piuttosto una questione politica, con un indirizzo teso a garantire e a salvaguardare, grazie allo sviluppo della materia, mai così variegata e multiforme, le fondamenta dell’attrattività della città. Un concetto fondamentale, che stabase delle linee programmatiche della Giunta Carnevali, come ribadito dstessa sindaca in occasione della presentazione del bando di 5di euro da parte dell’assessore regionale Francesca Caruso: “Larappresenta un asset fondamentale per la crescita delle persone e per la coesione sociale, per valorizzare il fervore che si respira in città.