De Castillia 23. Il palazzo prende vita

In occasione della Design Week Urban UpUnipol presenta “Earth is Life“, l’installazione di Felice Limosani suldi via De23, visibile fino al 13 aprile che rientra in “Interni Cre-Action” la mostra-evento location ufficiale della Design week. Quest’anno Interni Cre-Action celebra il potere trasformativo della creatività, dove progettare non significa solo costruire, ma generare nuovi significati attraverso il dialogo tra diversi linguaggi. "L’installazione Earth is Life - spiegano da Urban UpUnipol - incarna questa visione, intrecciando espressione artistica e architettura, arricchendo la riflessione sulla rigenerazione urbana e sull’innovazione culturale. Questo intervento sottolinea come il linguaggio artistico possa ridefinire gli spazi, stimolare un nuovo immaginario collettivo e sensibilizzare il pubblico verso un ecosistema urbano da ri-pensare, custodire e tramandare".