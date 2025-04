Lanazione.it - Asl "Non garantisce il pasto ai lavoratori"

Non è garantito ilaidell’Asl Toscana nord ovest, di certo non a quelli che operano nelle strutture extra ospedalaiere dove non ci sono la mensa aziendale e neppure esercenti convenzionati vicino al luogo di lavoro che consentano di esercitare il loro diritto. La denuncia arriva dalla segreteria Fp-Cgil. "Così attualmente molte lavoratrici/ori sono costretti a portarsi da casa ilper poter mangiare – denuncia il sindacato – . Il problema si è acuito con l’entrata in vigore del nuovo regolamento orario a seguito del quale l’Azienda aveva preso impegni precisi per la consumazione dei pasti, al fine di rendere omogenee le condizioni lavorative ed evitare disparità di trattamento". Le sollecitazioni di Fp Cgil stanno portando alla soluzione della situazione in via Don Minzoni.