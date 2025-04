Sequestrati 12 200 articoli non conformi alle leggi

alle ulteriori verifiche incrociate degli gli organi competenti), sarà di oltre 25.800 euro. Il blitz è stato messo a segno nei giorni scorsi a Lodi, dalla guardia di finanza del comando provinciale, che sta controllando i negozi a tappeto e procederà anche nei prossimi giorni con questo genere di servizi. La finalità di queste verifiche è tutelare gli operatori commerciali attenti al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle leggi e che potrebbero invece subire conseguenze negative a causa un mercato “inquinato” da merce non conforme. Ilgiorno.it - Sequestrati 12.200 articoli non conformi alle leggi Leggi su Ilgiorno.it Scoperti dodicimila e duecento prodotti di ferramenta ritenuti “non sicuri” in un negozio del capoluogo di provincia, scatta il maxi sequestro. Alla ditta controllata, che è stata anche segnalata alla Camera di Commercio di Lodi, è stata verbalizzata una sanzione che, se sarà applicata a pieno regime (dipende dulteriori verifiche incrociate degli gli organi competenti), sarà di oltre 25.800 euro. Il blitz è stato messo a segno nei giorni scorsi a Lodi, dalla guardia di finanza del comando provinciale, che sta controllando i negozi a tappeto e procederà anche nei prossimi giorni con questo genere di servizi. La finalità di queste verifiche è tutelare gli operatori commerciali attenti al rispetto di tutti i requisiti previsti de che potrebbero invece subire conseguenze negative a causa un mercato “inquinato” da merce non conforme.

Polizia locale, Sequestrati 200 pezzi e 1500 etichette di merce contraffatta. Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati quasi 200 chili di droga e 170mila euro. Sequestrati quasi 200 kg di droga, 12 arresti. Sarezzo, sequestrati 316 ordigni della categoria "micidiali", un arresto. Pesce avariato e granchi cinesi, la Guardia costiera sequestra 200 tonnellate di prodotti irregolari. Lotta ai fuochi d'artificio illegali: 200 chili in un box. Minore trovato con il kit dei botti "fai da te". Ne parlano su altre fonti

Lodi, blitz della Finanza in un negozio: sequestrati oltre 12mila prodotti di ferramenta. “Non sicuri, mancano le indicazioni di legge” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Genova, sequestrati in porto 200mila borse, scarpe e accessori contraffatti dalla Cina - Guardia di Finanza e agenzia delle Dogane di Genova hanno sequestrato, nel porto del capoluogo ligure, oltre 200.000 articoli tra calzature, portafogli, borse e accessori contraffatti, introdotti in c ... (msn.com)

Caltanissetta, sequestrati 16mila articoli di Carnevale: multa da 25mila euro - Oltre 16mila articoli di Carnevale non sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta all’interno di un negozio gestito da un ... (meridionews.it)