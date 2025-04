Ilgiorno.it - I pendolari Tirano-Milano: "Ritardi e niente rimborsi"

Un miglioramento nei trasporti ferroviari sulla lineac’è stato, ma al comitato Treni Valtellina, costituito daidella provincia di Sondrio, non sono piaciute le dichiarazioni dell’assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente. "L’assessore riporta come prova che il servizio funziona il fatto che “non ci sono bonus da riconoscere agli utenti di Trenord“ – dicono i vertici dell’associazione –. In sostanza gli indennizzi scattano quando almeno il 10% dei treni arriva con un ritardo superiore ai 15 minuti. In effetti il miglioramento c’è stato rispetto alla situazione disastrosa di settembre e ottobre e sarebbe ben strano se le cose fossero rimaste come prima a distanza di quasi sei mesi, dopo i tanti sacrifici sopportati dae utenti, le molte proteste e i tanti interventi effettuati per riportare il servizio a un livello di decenza.