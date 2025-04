Manifatturiero in calo | Obiettivo di crescita

Obiettivo è creare nuovi imprenditori in un territorio - spiega Stefano Vivai, vicedirettore Cna Toscana Centro -, che ha fortemente bisogno di auto-imprenditorialità, perché è un territorio con notevole difficoltà nel mantenimento del valore aggiunto, con una produzione industriale che evidenzia dei dati negativi poco confortanti, se confrontati anche a determinate realtà confinanti. È chiaro e oggettivo che la difficoltà è trasversale e diffusa, però il nostro territorio è in forte difficoltà sulla produzione industriale manifatturiera e quindi questo progetto dovrà collocarsi in particolar modo nella creazione di imprese in questo specifico settore, che è l’unico settore in grado di creare ricchezza da distribuire nel territorio". Lanazione.it - Manifatturiero in calo: "Obiettivo di crescita" Leggi su Lanazione.it PISTOIAMolte le aspettative del territorio dal nuovo progetto di formazione che, secondo i promotori, nel giro di 12 mesi dovrebbe già dare dei risultati tangibili in termini occupazionali. "L’è creare nuovi imprenditori in un territorio - spiega Stefano Vivai, vicedirettore Cna Toscana Centro -, che ha fortemente bisogno di auto-imprenditorialità, perché è un territorio con notevole difficoltà nel mantenimento del valore aggiunto, con una produzione industriale che evidenzia dei dati negativi poco confortanti, se confrontati anche a determinate realtà confinanti. È chiaro e oggettivo che la difficoltà è trasversale e diffusa, però il nostro territorio è in forte difficoltà sulla produzione industriale manifatturiera e quindi questo progetto dovrà collocarsi in particolar modo nella creazione di imprese in questo specifico settore, che è l’unico settore in grado di creare ricchezza da distribuire nel territorio".

