Ilgiorno.it - Centro sportivo comunale di via Deledda: la pista di atletica leggera verso il traguardo

Gli atleti e gli sportivi bressesi potranno ben presto tornare a correre sulladidel "Campo N", aldi via. In questi giorni, infatti, sono iniziati i lavori di posa del nuovo tappeto di gara sopra il fondo di catrame; seguirà la sistemazione dello strato superficiale di tartan, con il successivo disegno delle corsie. Il tutto, senza dimenticare che arriveranno ben presto tutte le nuove attrezzature necessarie, come gli ostacoli, per le gare e gli allenamenti, acquistate dal Comune per 50mila euro. Insomma, "con la fine di aprile, potrà dirsi conclusa anche questa fase dei tanti interventi di riqualificazione e di manutenzione, che abbiamo messo in campo per riammodernare il- spiega il sindaco Simone Cairo -.