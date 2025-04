Manutenzione della tomba di Gigli Salta il dibattito in Consiglio

Consiglio comunale, complice l'assenza dei due proponenti, l'interrogazione presentata dai consiglieri Francesco Fiordomo e Giorgio Lorenzetti del gruppo "Civici". L'oggetto è lo stato di Manutenzione della tomba del grande tenore Beniamino Gigli, già restaurata e pulita nel 2017-2018, durante l'amministrazione Fiordomo, ma oggi la parte esterna si presenta in evidente stato di degrado. A distanza di appena qualche anno dai lavori, infatti, l'esterno della tomba appare completamente annerito, mentre l'interno sembra ancora in buone condizioni. Un colpo d'occhio che non è passato inosservato ai cittadini e nemmeno agli ex amministratori, tanto da spingere Fiordomo e Lorenzetti a presentare un'interrogazione formale al sindaco e al segretario generale del Comune.

