Operazione interforze lungo la costa.

la, identificate oltre 200 persone. Il cane anti-droga delle fiamme gialle fiuta marijuana addosso a una ragazza, in stazione. Nel mirino tutte le zone considerate a rischio. Venerdì pomeriggio e sabato mattina sono stati svolti dei servizi straordinari di controllo del territorio a Civitanova e a Porto Recanati, in linea con quanto deciso nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Isabella Fusiello. I controlli hanno visto la partecipazione degli agenti della questura di Macerata, del reparto prevenzione crimine di Perugia, dei carabinieri, della Guardia di finanza con una unità cinofila e della polizia locale. Sono stati eseguiti nei pressi della stazione, del casello autostradale, delmare e nelle zone considerate più a rischio e hanno permesso di identificare oltre 200 persone, di cui molte decine straniere, e controllare più di 100 veicoli.