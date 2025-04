Lanazione.it - Frittelli e Montedomini. Spunta il parere legale: "Incompatibile con l’Ort"

Leggi su Lanazione.it

di Francesco Ingardia Partiamo dal fondo: "Per concludere, l’avvocatosi trova ad essere contemporaneamente presidente della Asp, ente pubblico di livello comunale, e presidente della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, ente di diritto privato in controllo pubblico. Egli è pertanto in una situazione di incompatibilità ai sensi del più volte citato articolo 11, comma 3 della legge Severino". Sempre di unespresso "pro veritate" si tratta, ma stavolta i diretti interessati sono diversi. In inverno gli avvocati amministrativisti Mario Chiti e Fabio Orlando furono sollecitati dalla dem Patrizia Bonanni che scalpitava di entrare in Palazzo Vecchio come consigliera comunale al posto di Fabio Giorgetti. Dimessosi dopo una telenovela di pressioni politiche visto il doppio ruolo: presidente della partecipata Toscana Energia e consigliere comunale.