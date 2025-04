Quotidiano.net - Magia Faber. Quando l’aria prende forma

Nel regno delle cappe. Dal 1955ha dato almigliaia di forme, utilizzando materiali come l’acciaio, il vetro, il legno. La cappa da cucina è stata trasta in un oggetto di design dotato di funzioni innovative, sistemi di illuminazione, tecnologie che attutiscono il suono di aspirazione, sensori che modulano in autonomia l’intensità per purificare al meglio. In occasione del Fuorisalone 2025, lo specialista deldi Franke celebra il suo 70° anniversario con una collezione speciale che ripercorre la sua storia di innovazione e progettazione, riproponendo i modelli iconici della gamma Beat (composta dalla cappa Beat Suspended, Beat XL Suspended, Beat Wall e Beat XL Wall) in una veste rinnovata, con un logo dedicato al 70° anniversario dell’azienda e con un’inedita finitura Dark Forest, omaggio al colore iconico che contraddistingue il brand e che evoca la bellezza e la forza della natura, abbinata anche a due proposte di piani a induzione realizzati con la stessa tonalità.