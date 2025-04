Bergamonews.it - Il bel tempo resiste ancora qualche giorno: possibile peggioramento nel weekend

L’espansione meridiana del promontorio altopressorio mediterraneo che dal Marocco si estende fin sulle coste della Greonlandia, garantirà condizioni distabile. Freddi disturbi in quota determineranno condizioni instabili su aree centro meridionali della penisola e in particolare sulla Sardegna.Graduale aumento delle temperature e cieli perlopiù sereni sulla nostra regione.Nuova fase instabile sembrerebbe profilarsi dalla giornata di sabato.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 8 aprile 2025Previsto: Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, al mattino lungo i rilievi Alpini Prealpini e dell’Oltrepo. Nuvolosità irregolare anche sulla fascia della pianura centro-occidentale, tendente a divenire sereno o poco nuvoloso.