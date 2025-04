Raffica di furti nelle aziende Banda delle spaccate | la Procura chiede 7 condanne

Banda di rom accusata di avere commesso decine di furti con spaccata in tutta la Lombardia ai danni di aziende di vario genere per poi rivendere la refurtiva. È il bilancio per i 9 imputati, soprattutto originari dell'Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, chiamati all'udienza preliminare davanti alla giudice del tribunale di Monza, Francesca Bianchetti, per rispondere a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. Ieri la pm della Procura, Sara Mantovani, ha chiesto pene a partire dai 2 anni di reclusione fino alla più pesante di quasi 7 anni. La Banda era stata sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Monza nel luglio 2020 dopo un lungo inseguimento lungo la tangenziale Nord e Est: i malviventi avevano lanciato dal furgone anche trapani e altri arnesi per riuscire a guadagnarsi la fuga.

