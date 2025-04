Bergamonews.it - Dolore a Clusone, bimbo di 16 mesi muore per una grave malattia

. Un’altra tragedia scuote la comunità baradella. Nella serata di domenica 6 aprile all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo è morto per unapatologia al cuore undi soli 16residente a.Lo scorso 20 marzo il piccolo era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso dopo aver accusato un malore mentre si trovava in auto insieme alla madre. Gli esami a cui era stato sottoposto avevano evidenziato la presenza della: ricoverato in terapia intensiva, ha tragicamente perso la vita dopo circa due settimane.La famiglia delera nota in paese per il lavoro della mamma, titolare di un noto agriturismo della zona. La notizia della scomparsa del piccolo ha suscitato un immensonell’intera comunità: il funerale sarà celebrato mercoledì 9 aprile alle 15 nella basilica di