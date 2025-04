Un giorno in Pretura Morgane De Martino o Le Iene? La tv dell’8 aprile

aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Morgane – Detective geniale 4”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Mosaico” e “Ultravioletto”: nel primo, Morgane lavora al fianco di Karadec sull’ennesimo caso di omicidio, un’influencer vIene uccisa mentre è in diretta con i suoi followers. Sulla scena del crimine vengono rinvenute tracce di un DNA che contIene un cromosoma in più; allora i sospetti si riversano sulla giovanissima Alma, una ragazza affetta da trisomia 21, che lavora nella mensa frequentata dalla vittima.Nel secondo, Morgane non vede il suo piccione da giorni, ma Daphne la rassicura, è andato via perché lei è diventata finalmente una brava persona e si è spostato per aiutare qualcuno che ne ha più bisogno. Bergamonews.it - Un giorno in Pretura, Morgane, De Martino o Le Iene? La tv dell’8 aprile Leggi su Bergamonews.it Per la prima serata in tv, martedì 8, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “– Detective geniale 4”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Mosaico” e “Ultravioletto”: nel primo,lavora al fianco di Karadec sull’ennesimo caso di omicidio, un’influencer vuccisa mentre è in diretta con i suoi followers. Sulla scena del crimine vengono rinvenute tracce di un DNA che contun cromosoma in più; allora i sospetti si riversano sulla giovanissima Alma, una ragazza affetta da trisomia 21, che lavora nella mensa frequentata dalla vittima.Nel secondo,non vede il suo piccione da giorni, ma Daphne la rassicura, è andato via perché lei è diventata finalmente una brava persona e si è spostato per aiutare qualcuno che ne ha più bisogno.

