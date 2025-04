Il ministro sale in cattedra Valditara agli studenti | | Ecco la scuola del futuro

scuola per i ragazzi di oggi?". Lo hanno chiesto gli studenti monzesi ieri al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ospite al teatro Villoresi. All’incontro, organizzato dalle parrocchie e dagli oratori del Decanato di Monza e dalla dirigente dell’Ipsia Ferrari di Monza, Valentina Soncini, hanno aderito 11 scuole, statali e paritarie (464 studenti). Ha portato un saluto anche monsignor Marino Mosconi, arciprete del Duomo. Giuseppe Azzarel, consigliere provinciale con delega a Edilizia e Pianificazione scolastica, ha fatto notare che il benessere a scuola è fondamentale, ma per garantire spazi sempre più sicuri occorre che la Provincia torni ad avere poteri per offrire servizi migliori. "Abbiamo varato il più grande piano di riqualificazione del patrimonio edilizio - ha spiegato il ministro -, il 20% delle scuole è già in via di riqualificazione, con risorse del Pnrr e risorse nazionali. Ilgiorno.it - Il ministro sale in cattedra. Valditara agli studenti:: "Ecco la scuola del futuro" Leggi su Ilgiorno.it "Qualeper i ragazzi di oggi?". Lo hanno chiesto glimonzesi ieri aldell’Istruzione Giuseppe, ospite al teatro Villoresi. All’incontro, organizzato dalle parrocchie e doratori del Decanato di Monza e dalla dirigente dell’Ipsia Ferrari di Monza, Valentina Soncini, hanno aderito 11 scuole, statali e paritarie (464). Ha portato un saluto anche monsignor Marino Mosconi, arciprete del Duomo. Giuseppe Azzarel, consigliere provinciale con delega a Edilizia e Pianificazione scolastica, ha fatto notare che il benessere aè fondamentale, ma per garantire spazi sempre più sicuri occorre che la Provincia torni ad avere poteri per offrire servizi migliori. "Abbiamo varato il più grande piano di riqualificazione del patrimonio edilizio - ha spiegato il-, il 20% delle scuole è già in via di riqualificazione, con risorse del Pnrr e risorse nazionali.

Il ministro sale in cattedra. Valditara agli studenti:: "Ecco la scuola del futuro". Supplenze e immissioni in ruolo, Valditara rassicura: "Tutte le cattedre saranno coperte, ho preteso dagli uffici scolastici relazione dettagliata sulla situazione. Laddove ci saranno inefficienze ne terremo conto". Se l'IA entra a scuola anche al posto dei professori. Precariato, l'affondo di Valditara: "I governi precedenti non hanno fatto nulla, noi abbiamo fatto un'analisi concreta". IL MINISTRO VALDITARA AL 'BENITO STIRPE': "FROSINONE, PROGETTO VIRTUOSO".

