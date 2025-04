Ilgiorno.it - Acqua e viveri per chi è in coda

Statale 36 osservata speciale per l’esodo e il controesodo delle vacanze di Pasqua, a cui si aggiunge pure il ponte del 25 aprile e del Primo maggio. Per monitorare la situazione resterà operativo il Cov, Comitato Operativo per la Viabilità, una sorta di centrale operativa per coordinare gli agenti della Polizia stradale e i cantonieri di Anas, e, all’occorrenza, in caso di emergenza anche i vigili del fuoco e i soccorritori di Areu. Agli operatori delle forze dell’ordine si affiancheranno in strada anche gli agenti della Polizia locale, oltre che i volontari della Protezione civile. Gli agenti della Polizia locale e i volontari della Protezione civile presidieranno soprattutto gli svincoli di ingresso e uscita della Superstrada, sia per impedire manovre pericolose, come contromano e controsenso, sia per assistere gli eventuali automobilisti bloccati incone altri generi di conforto.