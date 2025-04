Ilgiorno.it - Bonomi guida il Cai Valtellinese. Una sezione in continua crescita

Rinnovo ai vertici delladel Cai. Nella sede di via Trieste, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, che sarà presieduto da Giovan Battista. Vicepresidente in carica dal 2022, succede a Laura Gianesini, che rimarrà in consiglio con l’incarico, a sua volta, di vicepresidente, assieme al riconfermato Gianpietro Bondiolotti. Pressoché immutata la composizione dei consiglieri, con i riconfermati Simone Bertini, Giovanna Bianchi, Silvia Della Marianna, Paolo Messina, Stefano Morcelli, Marusca Piatta, Michela Traversi, Lara Vettorato e Gianluigi Vairetti. Nuova nomina Davide Luzzani, che subentra all’uscente Dario Fanoni. Quanto alle cariche, riconfermate l’attuale tesoriera Bianchi, la segretaria Della Marianna e la vicesegretaria Traversi. Ladel Cai è nata il 15 agosto 1872, prima in Lombardia e decima in Italia.