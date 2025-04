Quotidiano.net - ’Technogym Reform’. Estetica e performance rivoluzionano il pilates

Technogym Reform è l’innovativo prodotto che ridefinisce l’esperienza dele coniuga innovazione tecnologica e stile, a partire dall’esperienza di 40 anni di Technogym nel wellness design e dagli oltre 60 premi di design. Technogym Reform – sviluppato in collaborazione con i migliori istruttori del mondo - si distingue per essere intuitivo e versatile, rendendo ilaccessibile ed efficace per utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Grazie a regolazioni rapide e intuitive il prodotto assicura un controllo corporeo ottimale, mantenendo alta la concentrazione e consentendo fluidità nel passaggio fra gli esercizi. In pratica, le varie componenti come poggiatesta, poggia spalle, footbar e molle sono state progettate per consentire una regolazione facile e veloce e limitare le interruzioni.