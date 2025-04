Incontro sul nuovo Piano del traffico

Incontro pubblico sul Pgtu, il Piano generale del traffico urbano, che si terrà domani sera alle 21 nella sala convegni di Villa Burba a Rho. La serata di approfondimento è stata promossa dell'amministrazione comunale per illustrare i contenuti del Piano e le evoluzioni in corso per garantire maggiore sostenibilità dei sistemi urbani, che spesso vivono situazioni di criticità a causa dell'intenso traffico veicolare e degli incidenti stradali. Interverranno il sindaco Andrea Orlandi, l'assessora alla mobilità Valentina Giro, Mauro Barzizza del Centro studi Pim che ha curato il Piano e Luigi Fregoni, direttore Area 5 - Pianificazione territoriale del Comune di Rho. Il percorso di approvazione dei Pgtu prevede la partecipazione dei cittadini che possono entro il 21 aprile esprimere proposte e osservazioni.

