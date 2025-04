Servizio di leva Tra ricordi e speranze

Servizio di leva. Noi maschietti sapevamo che intorno ai 20 anni saremmo stati chiamati a servire la Patria e allora uno si chiedeva: come posso svolgere al meglio il mio dovere? Dedussi senza alcun dubbio, che fosse doveroso fare la domanda per essere ammesso al corso ufficiali. Mi chiama il maresciallo di zona, mi squadra poco convinto e mi fa osservare che sono solo ragioniere: ci rimango male, ma vado avanti. Il primo passo, la visita medica per l’idoneità fisica: il medico mi squadra, sono dentro il minimo richiesto per un solo centimetro (1,63 m), lui è perplesso, io scherzo, si innervosisce e mi manda avanti con il massimo dei voti. Ilgiorno.it - Servizio di leva. Tra ricordi e speranze Leggi su Ilgiorno.it BeruschiLe mie osservazioni settimanali vanno a infrangersi qualche volta sugli scogli del politicamente corretto (si dice così quel pensiero unico del branco?). Anche oggi vorrei ripensare a qualcosa di bello che è successo non solo a me, ma a tanti non più giovanissimi: ildi. Noi maschietti sapevamo che intorno ai 20 anni saremmo stati chiamati a servire la Patria e allora uno si chiedeva: come posso svolgere al meglio il mio dovere? Dedussi senza alcun dubbio, che fosse doveroso fare la domanda per essere ammesso al corso ufficiali. Mi chiama il maresciallo di zona, mi squadra poco convinto e mi fa osservare che sono solo ragioniere: ci rimango male, ma vado avanti. Il primo passo, la visita medica per l’idoneità fisica: il medico mi squadra, sono dentro il minimo richiesto per un solo centimetro (1,63 m), lui è perplesso, io scherzo, si innervosisce e mi manda avanti con il massimo dei voti.

