Lanazione.it - I volontari del futuro . Giovani e creatività. Premiate le idee migliori a favore del terzo settore

EMPOLI Un bando, cinque progetti vincitori (su 18 candidati dall’Empolese Valdelsa), 25mila euro di investimento sulladeidele tanteper rilanciare il. Dall’attivismo in ambito ambientale alla cultura, dal recupero della storia e della tradizione del territorio a nuovi modi di fare agricoltura, quello dell’associazionismo è un sistema virtuoso da alimentare. Le risorse, anche quest’anno, arrivano da Regione Toscana-sì che in accordo con il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale, insieme alle 11 Fondazioni bancarie della Toscana ha finanziato "Siete presente.e associazionismo", bando realizzato da Cesvot. Il focus, promuovere e qualificare il ruolo deinell’associazionismo locale, dare forza a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta.