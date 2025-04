Ilrestodelcarlino.it - ‘Civico 25’, la pizzeria inclusiva del ristoratore Eugenio Iannella

Il primo maggio non sarà solo la Festa dei Lavoratori, ma anche il giorno in cui a Castel Bolognese si accenderà il forno di25 - Il gusto dell’inclusione’, unaspeciale nata per diventare un modello di accoglienza e opportunità per ragazzi con disabilità o segnati da esperienze di bullismo. Dietro il progetto c’èeclettico che più volte ha fatto sentire la sua voce nel territorio e ideatore di un’iniziativa che ora vuol fondere la passione per la cucina con un obiettivo sociale ambizioso: restituire dignità, formazione e prospettive a chi troppo spesso viene lasciato ai margini. Non un semplice locale quindi, ma un luogo in cui ogni persona fragile può diventare risorsa, protagonista, forza viva della comunità. Si tratta, come scrive, di "qualcosa di straordinario, non solo per me, ma per tutti noi.