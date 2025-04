I destini incrociati di due madri Una sviene dal dolore l’altra indagata

Quotidiano.net - I destini incrociati di due madri. Una sviene dal dolore, l’altra indagata Leggi su Quotidiano.net Non c’è modo di scegliere i propri genitori, ma c’è modo di poter scegliere che tipo di genitore si vuole essere. Una frase, questa, che vale per tutti e quattro i protagonisti di questa tragedia: la vittima Ilaria Sula, sua madre Gezime, l’assassino Mark Samson e sua madre Nosr. Le due fotografie che vedete sopra sono la stessa storia, ma diversa. Dove una verità uguale per tutti, la bellezza di essere madre, trascende e si trasforma in un doppio binario terribile: la perdita di un figlio, da un lato, e dall’altro il folle desiderio di salvarlo, il figlio, da qualunque cosa, principalmente da se stesso. Dove la realtà che si presume sempre bellissima, la maternità, si trasfigura e diventa qualcosa destinato a rimanere inaccessibile, nascosto tra le pieghe delle diverse distorsioni della vita quotidiana.

I destini incrociati di due madri. Una sviene dal dolore, l’altra indagata - La mamma di Ilaria Sula ha un malore davanti al feretro, quella del killer accusata di occultamento di cadavere ... (quotidiano.net)

