Pistoia essere impresa Diventare imprenditori Ecco l’aiuto ai giovani C’è il finanziamento

Pistoia"Pistoia essere impresa", ed è un nuovo progetto che ha l’obiettivo di aiutare i giovani pistoiesi a Diventare imprenditori di sé stessi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pistoia – ente capofila – e progettata da Cna Toscana centro, nell’ambito di un partenariato locale composto anche da Comune di San Marcello Piteglio, Fondazione Caript, Pin Scrl – Laboratorio Libra (Polo universitario di Prato), Cooperativa Intrecci, Itts Fedi Fermi, Istituto professionale De Franceschi-Pacinotti e Camera di commercio di Pistoia e Prato, ha conquistato il secondo miglior punteggio a livello nazionale al bando Anci, ottenendo un contributo finalizzato alla sua realizzazione di 150 mila euro. Il progetto, che avrà la durata di un anno, è stato illustrato dai rappresentanti degli enti coinvolti nel corso di un incontro stampa nella sede pistoiese di Cna. Lanazione.it - "Pistoia essere impresa". Diventare imprenditori. Ecco l’aiuto ai giovani. C’è il finanziamento Leggi su Lanazione.it ", ed è un nuovo progetto che ha l’obiettivo di aiutare ipistoiesi adi sé stessi. L’iniziativa, promossa dal Comune di– ente capofila – e progettata da Cna Toscana centro, nell’ambito di un partenariato locale composto anche da Comune di San Marcello Piteglio, Fondazione Caript, Pin Scrl – Laboratorio Libra (Polo universitario di Prato), Cooperativa Intrecci, Itts Fedi Fermi, Istituto professionale De Franceschi-Pacinotti e Camera di commercio die Prato, ha conquistato il secondo miglior punteggio a livello nazionale al bando Anci, ottenendo un contributo finalizzato alla sua realizzazione di 150 mila euro. Il progetto, che avrà la durata di un anno, è stato illustrato dai rappresentanti degli enti coinvolti nel corso di un incontro stampa nella sede pistoiese di Cna.

"Pistoia essere impresa". Diventare imprenditori. Ecco l’aiuto ai giovani. C’è il finanziamento. “Pistoia Essere Impresa”: al via il nuovo progetto per l’autoimprenditoria giovanile promosso dal con CNA Toscana Centro. “Pistoia essere impresa”: al via il nuovo progetto per l’autoimprenditoria giovanile. Pistoia, bando coltiva la tua impresa con formazione e laboratori. Lucca e Pistoia Contributi a fondo perduto fino al 60% e fino a 15mila euro per la creazione e lo sviluppo di attività turistiche.. INAUGURATA A PISTOIA LA NUOVA SEDE DI ELETTROMAR GROUP DEDICATA AL SETTORE FERROVIARIO. Ne parlano su altre fonti

“Pistoia essere impresa”: al via il nuovo progetto per l’autoimprenditoria giovanile - Un investimento di 150.000 euro per valorizzare l’iniziativa dei giovani pistoiesi e sostenerli nel diventare imprenditori. È questo l’obiettivo di “Pistoia essere impresa”, il progetto promosso dal C ... (valdinievoleoggi.it)

Pistoia, dal baratro all'impresa: quando lo sport sa stupire - La settimana più lunga della storia recente della pallacanestro pistoiese si è chiusa con un'impresa. Sì, perchè la vittoria dell'Estra Pistoia sul ... non può che essere catalogata come ... (msn.com)

Cciaa Pistoia-Prato, un’impresa su quattro è femminile - A Pistoia, la diminuzione, seppur modesta, è più marcata: a fine 2024 erano attive 6.246 imprese a conduzione femminile, pari al 23,1% del totale, -0,5% rispetto all’anno precedente. L’andamento varia ... (controradio.it)