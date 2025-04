Le esperienze in campo per l’autismo.

In occasione della Giornata mondiale del, si è tenuto nell’auditorium della Scuola superiore di Scienze dell’educazione (aggregata alla Pontificia Università Salesiana), a Marina di Massa, un convegno dal titolo ’Le traiettorie delin”. Un’importante occasione di approfondimento sul tema del, con interventi delle principali realtà del territorio, come i rappresentanti dell’Asl Toscana nord ovest, dell’Anffas Massa Carrara (l’associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali) e dell’associazione Autismo Apuania. L’evento, promosso da Asl e Autismo Apuania, ha fatto registrare una buona partecipazione di cittadini, studenti e autorità, tra cui il sindaco di Massa, Francesco Persiani, con l’assessore al sociale Francesco Mangiaracina, la vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli e l’assessora al sociale di Montignoso Giorgia Podestà.

