Obiettivo raggiunto Imballaggi riciclati al 92% | Con 5 anni di anticipo

Imballaggi cellulosi riciclati, l'Italia ha già di gran lunga superato l'Obiettivo europeo del 2030, fissato all'85 per cento. In media, secondo il report pubblicato da Comieco, la raccolta di carta e cartone riesce infatti a intercettare 64 chilogrammi di materiale da ciascun cittadino, fino a toccare gli 81 chili in provincia di Lucca, che con un totale di 1,2 milioni di tonnellate è il comprensorio più virtuoso su scala nazionale. È anche per questo che la città nel 2025 è stata eletta dal Consorzio 'Capitale del riciclo di carta e cartone', e proprio ieri a Palazzo Guinigi si è aperta la quinta edizione della 'Paper week' con un incontro che ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Al centro dell'appuntamento, dal titolo 'Raccolta e riciclo di carta e cartone.

