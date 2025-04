Lanazione.it - Confindustria e la morsa dei dazi. Bernini: "Dobbiamo reagire subito"

"Chi siete? Quanti siete? Cosa portate? Un fiorino!". La celebre scena con Benigni e Troisi impegnati in un dialogo assurdo alla dogana di Non ci resta che piangere rappresenta bene quello che sta vivendo in questi giorni il pianeta. Oltre 500 anni dopo l’epoca in cui è ambientato il film-cult ambientato a Frittole. Le Borse di tutto il mondo crollano per l’offensiva suilanciata da Donald Trump: in tre sedute sugli indici mondiali sono stati bruciati quasi 10mila miliardi di dollari. Il prezzo del petrolio è ai minimi da quattro anni, il dollaro è sotto pressione, crollano i bitcoin e l’oro resta sugli 88 euro al grammo, comunque sotto i 93 di qualche giorno fa. La presidente dell’Unione Europea Ursula von der Leyen ha spiegato che si lavora a un accordo (sono stati istituiti zeroper l’acciaio) ma che Bruxelles è pronta alle contromisure.