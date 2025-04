Convoglio danneggiato e guasto sulla linea Disagi per i pendolari

Convoglio è rimasto fermo a Tavazzano poi altri treni passavano per le nostre stazioni e avvrebbero potuto fermarsi per portarci a Milano, ma non l’hanno fatto – protestano i pendolari –. Il 7.23 è poi transitato a San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese, ma senza fermarsi. Il suburbano successivo, delle 7.53, è invece partito da Lodi con sole 3 carrozze. Da anni, in caso di problemi, chiediamo fermate straordinarie dei diretti. Per mancanza del quadruplicamento a Lodi, infatti, i diretti viaggiano sulla linea convenzionale assieme ai suburbani, anziché sulla linea veloce, come dovrebbero. Ilgiorno.it - Convoglio danneggiato e guasto sulla linea. Disagi per i pendolari Leggi su Ilgiorno.it Mattinata difficile, ieri, sulle linee ferroviarie del Lodigiano. Il primo problema è stato legato ad un atto vandalico subito dal treno suburbano 24120 atteso in partenza da Lodi alle 7.23 con arrivo previsto a Saronno alle 8.52. "Ilè rimasto fermo a Tavazzano poi altri treni passavano per le nostre stazioni e avvrebbero potuto fermarsi per portarci a Milano, ma non l’hanno fatto – protestano i–. Il 7.23 è poi transitato a San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese, ma senza fermarsi. Il suburbano successivo, delle 7.53, è invece partito da Lodi con sole 3 carrozze. Da anni, in caso di problemi, chiediamo fermate straordinarie dei diretti. Per mancanza del quadruplicamento a Lodi, infatti, i diretti viaggianoconvenzionale assieme ai suburbani, anzichéveloce, come dovrebbero.

Convoglio danneggiato e guasto sulla linea. Disagi per i pendolari. Treni in tilt in mezza Italia, perché è successo: il danno al pantografo, il convoglio che aggancia la linea,. Treni fermi in Stazione Centrale a Milano, un convoglio danneggia i cavi elettrici con il pantografo ed è caos. Ennesimo caos treni Guasto a Milano, ritardi in mezza Italia. Treni, caos a Milano per un guasto a linea elettrica. Trenitalia: riattivata circolazione. Treni in tilt, che cos'è successo: il pantografo, i due treni coinvolti e i tempi lunghi per riparare la linea. Ne parlano su altre fonti

Alta velocità, ancora disagi sulle linee: tra Milano e Bologna 60 minuti di ritardo per un guasto a un convoglio - Dalle 9.10 circolazione sospesa tra Fidenza e Piacenza per un "inconveniente tecnico" a un treno che è fermo in linea in direzione Bologna ... (ilfattoquotidiano.it)

Milano: disagi su tratta ferroviaria per guasto tecnico a un convoglio - I convogli che giungevano ... riscontrate anche sulla linea Roma-Grosseto. Questa situazione ha creato non poche difficoltà per i viaggiatori, molti dei quali si sono trovati in attesa in stazione, ... (gaeta.it)

Guasto sulla linea Av, ritardi a Milano oltre i 90 minuti - Ritardi oltre i 90 minuti vengono segnalati per alcuni convogli in arrivo e partenza alla stazione centrale di Milano per effetto dei problemi sulla linea ferroviaria Alta Velocità tra Roma e Napoli. (msn.com)