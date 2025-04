Lanazione.it - Parte la filiera italiana del nucleare. Alla scoperta della start up di Cinotti

Leggi su Lanazione.it

Il cofondatore e direttore scientificoup Newcleo su cui sta puntando il governo per creare ladelLuciano(nella foto) sarà ad Arezzo venerdì per un incontro organizzato da Confindustria Toscana Sud. L’evento, su invito, si terrà alle17.30 nella sededelegazione aretina in via Roma. Il governo ha recentemente approvato un disegno di legge delega in materia di energiasostenibile che punta sui cosiddetti small modular reactors (Smr), piccoli reattori nucleari prodotti in serie e facilmente trasportabili dove serve energia a basso costo. Dietro a questa nuova tecnologia c’è unaupinsieme alle aziende di Stato del settore, su cui il governo sta puntando per creare ladel. Per approfondire il tema deldi quarta generazione ed esaminarne gli impatti sul comparto industriale, Confindustria Toscana Sud con la Sezione Trasporti-Utilities e il Consorzio Energia Toscana Sud ha organizzato l’incontro con