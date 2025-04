I figli scaricano la madre ma non potranno costituirsi parte civile

costituirsi parte civile i cinque figli di Adilma Pereira Carneiro, la donna accusata di essere la mente del piano criminale. Due sono nati dalla relazione con Marcello Trifone, alla sbarra per lo stesso delitto. La richiesta è stata presentata attraverso il giudice tutelare, ovvero il tutore nominato dal tribunale per rappresentare i minori, ma la Corte ha respinto l’istanza in quanto giunta oltre i termini previsti dalla legge. Secondo quanto stabilito, infatti, la costituzione di parte civile doveva avvenire entro dieci giorni dal momento in cui i minori - tramite il tutore - avevano avuto conoscenza dell’impedimento del padre a esercitare la patria potestà. Il superamento di questo termine ha determinato l’inammissibilità della richiesta. Ilgiorno.it - I figli scaricano la madre, ma non potranno costituirsi parte civile Leggi su Ilgiorno.it Nel corso dell’ultima udienza del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio hanno chiesto dii cinquedi Adilma Pereira Carneiro, la donna accusata di essere la mente del piano criminale. Due sono nati dalla relazione con Marcello Trifone, alla sbarra per lo stesso delitto. La richiesta è stata presentata attraverso il giudice tutelare, ovvero il tutore nominato dal tribunale per rappresentare i minori, ma la Corte ha respinto l’istanza in quanto giunta oltre i termini previsti dalla legge. Secondo quanto stabilito, infatti, la costituzione didoveva avvenire entro dieci giorni dal momento in cui i minori - tramite il tutore - avevano avuto conoscenza dell’impedimento del padre a esercitare la patria potestà. Il superamento di questo termine ha determinato l’inammissibilità della richiesta.

