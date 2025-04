Mariano Comense controlli e multe in due bar

I carabinieri di Mariano Comense, assieme ai Nas e Ispettorato di Como, hanno svolto controlli in alcuni locali, tra cui i bar Breva e il Wild, in via Songia. I titolari dei bar, un cittadino cinese di 34 anni di Cabiate, e una donna di 32 anni di Cesano Maderno, sono stati denunciati. Sono inoltre state elevate ammende per 33mila euro e sanzioni amministrative per altri 4000.

