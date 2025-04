Sistema Bibbiano bambini e genitori le vere vittime abusate da tutti

vittime. E tutto questo al di là degli indizi e degli elementi di prova che la Procura ha raccolto, dalle captazioni, alle chat, dalle falsità esposte nelle relazioni al pressing sui consulenti del tribunale minorile. Ecco perché ho parlato di ignobile e crudele catena di montaggio". Lo dice l'avvocato Domenico Morace, uno degli avvocati di parte civile nel processo 'Angeli e Demoni' a Reggio Emilia sul Sistema di presunti affidi illeciti in Val d'Enza, dove sono imputate 14 persone. Dopo la requisitoria dell'accusa, hanno preso la parola gli avvocati che rappresentano le vittime. "Queste ultime, i bambini e i loro genitori - ha detto l'avvocato Morace - sono state abusate dagli imputati e poi dai partiti che hanno speculato su questa triste vicenda, per finire alla campagna sostenuta da alcuni organi di stampa in favore degli imputati stessi, tesa a disinformare e condizionare i testimoni".

