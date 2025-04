Mia madre con varie patologie per 24 ore in Pronto Soccorso | gestione inumana

Pronto Soccorso del Perrino (leggi l'articolo), purtroppo va raccontato un altro calvario accaduto nei giorni scorsi presso l'ospedale di Brindisi. Il figlio di una. Brindisireport.it - "Mia madre con varie patologie per 24 ore in Pronto Soccorso: gestione inumana" Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Dopo l'odissea di una paziente 78enne con disabilità che, nonostante il codice arancione, ha dovuto attendere 24 ore aldel Perrino (leggi l'articolo), purtroppo va raccontato un altro calvario accaduto nei giorni scorsi presso l'ospedale di Brindisi. Il figlio di una.

"Mia madre con varie patologie per 24 ore in Pronto Soccorso: gestione inumana". Cisgiordania: l’impatto dell’occupazione sulla salute dei palestinesi. Nour (Betlemme): “Violenza e incursioni provocano stress e ci espongono a gravi patologie”. #PremioBg25 – Patologie di Antonella Moscati. Sara, dalla malattia renale cronica al trapianto: «Se mia mamma avesse dato ascolto al parere della ginecologa che le fece l’ecografia al terzo mese di gravidanza, oggi non sarei qui. Esplode la rabbia. La madre di Pierpaolo: "Merita l’ergastolo". Dopo il rogo dell'alloggio Ater Emiliano e la mamma invalida non hanno un posto dove andare: "Dal 14 settembre saremo a spasso". Ne parlano su altre fonti

Consulto cardiologo per ischemia inducibile - vi scrivo per richiedere un consulto per mia madre di 71 anni con varie patologie tra cui ipertensione, ipercolesterolemia e artrite reumatoide, in attesa di effettuare tac coronarica (non ... (medicitalia.it)