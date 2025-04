Debiti stop agli evasori | Un terzo dei furbetti è residente a Posillipo

Ilmattino.it - Debiti, stop agli evasori: «Un terzo dei furbetti è residente a Posillipo» Leggi su Ilmattino.it A tre anni dal ?Patto per Napoli? la riscossione è molto migliorata ma ci sono sacche di non pagatori che fanno sensazione perché stanno laddove non te li aspetti..

Bari, è guerra agli evasori della tassa rifiuti: in arrivo 70mila avvisi - La stretta di Palazzo di Città sugli evasori della tassa rifiuti (Tari ... di questi circa il 50% ha provveduto a saldare i propri debiti». Quindi, a completamento di tale operazione, l ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Manovra Meloni: la carota agli evasori, il bastone a chi non ha neanche gli occhi per piangere - Allora si grida e, se da una parte concordato e condono sono una mano tesa alle imprese, autonomi e partite IVA, dall’altra sono un regalo agli evasori. Come spesso accade, a restare fuori dal ... (msn.com)