Lanazione.it - "Ai disabili i diritti di tutti". Il ministro Locatelli in visita: "L’obiettivo è una vita piena tra scuola, casa e lavoro"

Ha incontrato le varie anime che si occupano in provincia dellatà, ascoltando le loro esigenze e i loro timori, ha fatto il punto sulla sua riforma con i giornalisti e poi hato due zone di Marina di Massa prese ad esempio di quanto fatto e progettato dal Comune per favorire i, al cantiere dell’ex colonia Ugo Pisa e alla spiaggia libera attrezzata ’Buena Vida’. Tutto programmato e atteso, soprattutto dagli addetti ai lavori del cosiddetto terzo settore, ma laa Massa delper latà Alessandraè stata soprattutto un momento di grande umanità, all’insegna di valori come l’inclusione, la solidarietà e l’accoglienza. Ilha salutato e abbracciato tutte quelle persone che sono in prima linea in difesa e a tutela delle persone contà e fragilità.