Asfalti al via i lavori nell’area di Largo Cesarini

lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del parcheggio di Largo Cesarini e dell’area compresa da Porta Mazzini a Viale Leopardi. I lavori sono realizzati dalla Ditta Cav. Aldo Ilari Srl di Fabriano e termineranno, salvo imprevisti, venerdì 11 aprile. Durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata del cantiere è stato istituito in tutta la piazza il divieto di sosta. Con questo intervento, accompagnato da quello di realizzazione dei lavori sotto Porta Mazzini, viene portato a termine il recupero definitivo di questa parte della città. Intanto sono quasi alla conclusione dei lavori di sistemazione dei locali al primo piano di Palazzo Bonopera. È stato completato il rifacimento del tetto, dove sono stati installati i macchinari per gli impianti di riscaldamento e refrigerazione. Ilrestodelcarlino.it - Asfalti, al via i lavori nell’area di Largo Cesarini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ieri sono iniziati idi rifacimento della pavimentazione stradale del parcheggio die dell’area compresa da Porta Mazzini a Viale Leopardi. Isono realizzati dalla Ditta Cav. Aldo Ilari Srl di Fabriano e termineranno, salvo imprevisti, venerdì 11 aprile. Durante l’esecuzione deie per tutta la durata del cantiere è stato istituito in tutta la piazza il divieto di sosta. Con questo intervento, accompagnato da quello di realizzazione deisotto Porta Mazzini, viene portato a termine il recupero definitivo di questa parte della città. Intanto sono quasi alla conclusione deidi sistemazione dei locali al primo piano di Palazzo Bonopera. È stato completato il rifacimento del tetto, dove sono stati installati i macchinari per gli impianti di riscaldamento e refrigerazione.

