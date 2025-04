Ilgiorno.it - Canale Muzza, le rive off limits: "Misure necessarie contro i rischi"

Leggi su Ilgiorno.it

Proseguono i lavori per la costruzione della scala di rimonta ittica presso il traversino del. Queste opere idrauliche, finanziate dalla Regione Lombardia con un importo di 97mila 540 euro, sono state progettate per facilitare il passaggio dei pesci migratori. L’intervento risulta cruciale per migliorare la sicurezza dell’area. Il Consorzio di bonificaBassa Lodigiana, gestore del manufatto idraulico, ha inoltre deciso la conferma del divieto d’accesso al traversino lungo ledel. La zona, quindi, non sarà più disponibile per gli amanti della tintarella. Questo divieto si aggiunge a un’ordinanza comunale, già attiva lo scorso anno su indicazione della Prefettura, che impone il divieto di stazionamento e prevede una sanzione di 500 euro per i trasgressori. "Adottiamo sempre leper ridurre i pericoli", spiega Ettore Grecchi, presidente del Consorzio di BonificaBassa Lodigiana.