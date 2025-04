Lanazione.it - Lucca Capitale 2025 : "Felici della Paper week. Così costruiamo il futuro"

"Siamo orgogliosi che la quinta edizione’ parta proprio da, scelta da Comieco come ‘del riciclo’ del– ha esordito il sindaco Mario Pardini –. Qui abbiamo infatti il distretto cartario più importante d’Europa e la provincia è il capoluogo toscano più virtuoso in materia di raccolta differenziata. Questo è il frutto di un livello generalizzato di consapevolezza, che coinvolge, cittadini, imprese e realtà che si occupanogestione dei rifiuti. Per questo è importante promuovere anche attraverso il linguaggio dell’arte e del gioco un sistema di buone pratiche che porti le generazioni del domani a raggiungere sempre nuovi traguardi". "Essere anon è un atto di gentilezza, ma un attestato di merito – ha precisato il presidente del Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi cellulosici Amelio Cecchini –.