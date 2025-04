Ilrestodelcarlino.it - “Pegasus Literary“ Un premio al libro di Luciano Fonzi

Si è svolta al teatro della Regina di Cattolica la serata di premiazione per i vincitori delLetterario Internazionale Città di Cattolica-Awards XVII Edizione 2025. Il prestigioso evento culturale, considerato un po’ "l’Oscar della letteratura italiana" per essere aperto alla partecipazione di autori di provenienza internazionale (Awards) gode dei patrocini dei più prestigiosi Enti ed Istituzioni tra cui l’alto patrocinio del Parlamento europeo con la concessione di unspeciale, uno dei premi più ambìti nel contesto europeo, consistente in una prestigiosa targa. La giuria delAwards ha decretato di assegnarlo, in condizioni di parità con altre due opere, al saggio "L’esistenza autentica di Gioachino Rossini. Tra verità ignorate o nascoste", del pesarese