Ilrestodelcarlino.it - La bella Vanessa Galdenzi è Splendida d’Italia “Marche“

, 20 anni di Piagge – Terre Roveresche –, con la passione per i viaggi e il sogno di diventare modella, è lawinter tour 2024/2025 eletta sabato nel corso della finale regionale del tour invernale nell’ambito concorso di bellezza a Villa Maremonti sulla collina di Senigallia. Oltre al titolo regionaleha vinto un gioiello Kurshuni, partner nazionale del concorso e un bracciale offerto da Kamala Gioielli di Senigallia.partirà per la finale nazionale in programma dal 10 al 13 a Chianciano Terme e sarà accompagnata, oltre che dalla titolare del concorso Francesca Cecchini nonchè esclusivista per la regione, da altre finaliste nazionali elette nel corso della serata: Belen Giommi di Fano, Anna Barbaresi di Villanova, Denise Pierpaoli di Lucrezia, Veronica Nucci di Pesaro, Amelia Azirovic di Senigallia, Giaelle Spadoni di Monteporzio, Aurora Meliffi di Urbania, Viola Camilloni di San Costanzo Terre Roveresche; Olta Prebibaj di Loreto.