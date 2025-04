Ilrestodelcarlino.it - Burioni premiato da Mattarella: "Ma temo un nuovo oscurantismo"

di Benedetta Iacomucci Roberto, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, ieri al Quirinale è stato insignito dal Presidente Sergiodella Medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica, "per il suo impegno costante a difesa della scienza e nella promozione delle vaccinazioni come indispensabili e fondamentali strumenti di prevenzione della Salute pubblica". "E’ stata una grandissima emozione – commenta–. Il Presidente mi ha fatto i complimenti. Ed è stato anche un bel momento per incontrare il generale Francesco Paolo Figliuolo, un amico dai tempi della pandemia, così come il professor Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità)". Professore, questa enorme visibilità acquisita dai tempi del covid, cosa ha aggiunto e cosa ha tolto alla sua vita? "Quello che mi ha dato è il piacere di essere stato utile alle persone: è vero, sui social ho tanti detrattori, ma moltissimi altri nel mondo reale mi ringraziano perché durante il covid e con la partecipazione in tv mi hanno sentito vicino ed è questo il senso vero della nostra professione: avere il piacere di aiutare gli altri".