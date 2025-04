Juve Motta fa ancora discutere | Non ha aiutato Koopmeiners Paratici-Milan? Anomalo | ESCLUSIVO

JuventusSono passate meno di trentasei ore dall’1-1 contro i giallorossi di Claudio Ranieri, sfida delicata in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma tiene ancora banco l’ex allenatore Thiago Motta.Teun Koopmeiners (LaPresse) – Calciomercato.itIn particolare, il riferimento è a Dusan Vlahovic, tornato titolare nelle due partite disputate con Igor Tudor sulla panchina, dopo l’esonero dell’ex allenatore del Bologna, contro il Genoa di Patrick Vieira e, appunto, i giallorossi di Claudio Ranieri. La situazione contrattuale del bomber serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, non si sblocca e non sembrano esserci, almeno allo stato attuale, novità di rilievo in arrivo per quanto riguarda un eventuale nuovo accordo. Calciomercato.it - Juve, Motta fa ancora discutere: “Non ha aiutato Koopmeiners. Paratici-Milan? Anomalo” | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it Dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma, si torna a parlare dell’olandese e del futuro della guida tecnica dellantusSono passate meno di trentasei ore dall’1-1 contro i giallorossi di Claudio Ranieri, sfida delicata in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma tienebanco l’ex allenatore Thiago.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itIn particolare, il riferimento è a Dusan Vlahovic, tornato titolare nelle due partite disputate con Igor Tudor sulla panchina, dopo l’esonero dell’ex allenatore del Bologna, contro il Genoa di Patrick Vieira e, appunto, i giallorossi di Claudio Ranieri. La situazione contrattuale del bomber serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, non si sblocca e non sembrano esserci, almeno allo stato attuale, novità di rilievo in arrivo per quanto riguarda un eventuale nuovo accordo.

Juve, Motta fa ancora discutere: “Non ha aiutato Koopmeiners. Paratici-Milan? Anomalo” | ESCLUSIVO. Thiago Motta esonerato dalla Juve: Tudor sbarca a Torino ed è ufficiale. La Juventus potrebbe esonerare subito Thiago Motta, discussioni in corso: Tudor al suo posto. Giuntoli dopo Fiorentina-Juventus: "Champions ancora possibile, avanti con Motta". Motta appeso a un filo, Gasp verso la Roma: panchina Juve, sale un altro nome. Briatore fa ancora a pezzi la Juve: nuovo sfogo durissimo contro Giuntoli, Calvo, Motta e i rinforzi flop. Ne parlano su altre fonti

Buffon, lezione a Motta: "Alla Juve non si fa. Conte? Tutti sanno cosa accadrà" - "Prima ognuno andava per la sua strada". Buffon ha parlato a Dazn della Juventus dopo il pari con la Roma. Il vantaggio di Locatelli nel primo tempo e poi il pari di Shomurodov nella ripresa per l'1-1 ... (msn.com)

Motta asfaltato: “Allora perché la Juve ti ha cacciato? Così è meglio che taci” - La Juve esce con un punto dall'Olimpico. Dopo un entusiasmante primo tempo e in generale un'ottima gara, i bianconeri impattano per 1-1 contro la Roma in una tappa decisiva per la rincorsa alla zona C ... (msn.com)

Motta parla come allenava la Juventus: tanti 0-0, qualche vittoria e sconfitte rovinose. Cosa c'è dietro l'intervista - Thiago Motta torna a parlare, due settimane dopo il suo esonero da parte della Juventus, e lo fa con un`intervista fiume rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere. (msn.com)