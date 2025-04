Ilrestodelcarlino.it - "Nuova area sosta, finalmente l’accordo"

Dopo oltre vent’anni di attese e rinvii, si èsbloccata una delle vicende urbanistiche più lunghe di San Benedetto. È stata infatti attivata la convenzione tra il Comune e la Provincia di Ascoli per l’utilizzo delle aree sottostanti la sopraelevata a Porto d’Ascoli. L’intesa permetterà al Comune di realizzare circa cento nuovi posti auto, in zone particolarmente congestionate dal traffico e dalla carenza cronica di spazi per la. Le aree coinvolte si trovano in via del Passero, via del Cacciatore, via della Pizzarda e via dell’Airone, e coprono complessivamente una superficie di 4200 metri quadrati. I due lotti principali misurano 2500 mq (via del Cacciatore) e 1700 mq (via del Passero), dove si concentrerà la gran parte degli stalli. I parcheggi saranno gratuiti e a disposizione di residenti e turisti, soprattutto durante la stagione estiva.