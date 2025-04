Ilgiorno.it - Malpensa, stop alla frode. Stranieri residenti in Italia. Sorpresi i furbetti dell’Iva

Volevano fare furbi, ma sono stati smascherati. Individuati 26 viaggiatori in partenza da, che hanno percepito rimborsi Iva non dovuti per un totale di 140mila euro, a fronte di acquisti di beni di consumo per circa 750mila euro. È il risultato dell’attività investigativa condotta dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, in attuazione delle direttive di intelligence finalizzate al contrasto all’illegalità economico-finanziaria, rivolta a individuare indebiti rimborsirichiesti e ottenuti da viaggiatori in partenza daper destinazioni extra Unione Europea. Per dare la dimensione della portata del gettito fiscale che viene restituito dall’Erariono, solo nell’aeroporto internazionale di, questa pratica amministrativa vede erogare, da parte degli intermediari autorizzati a gestire la pratica, rimborsi pari a 200 milioni di euro di Iva nazionale all’anno.