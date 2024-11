Zonawrestling.net - Kevin Nash: “Potrei fare un salto a NXT in futuro”

Fin dal momento del suo debutto sul nuovo network, CW, NXT ha fatto tutto il possibile per attirare l’attenzione degli spettatori più casuali. I primi episodi dello show, infatti, hanno avuto come ospiti speciali alcuni membri di spicco del main roster come CM Punk e Randy Orton, mentre più di recente sono apparse ex stelle della ECW come RVD e i Dudley Boyz. A quanto pare, però, un’altra leggenda potrebbe presto apparire nell’ormai consolidato terzo brand della compagnia.Parlando al podcast Kliq This, il due volte Hall of Famerha dichiarato di voler apparire presto a NXT. L’ex wrestler sta battagliando con alcuni problemi fisici legati a spalla e schiena:“Rimanete collegati. Mi farò vedere presto a un taping di NXT, sempre che non mi operino in quel periodo. Ho mandato un video di scuse per non aver potuto viaggiare in questo weekend, ma è dovuto a un infortunio che risolverò.