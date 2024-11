Biccy.it - Keke Palmer accusa una collega di Scream Queens: “Commento razzista”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

L’attricenella sua autobiografia, “Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative”, ha puntato il dito contro una sua. L’artista americana ha rivelato che una delle protagoniste della seriele avrebbe rivolto unsul set.Nel libro lain questione è chiamata “Brenda” per non rivelare la sua vera identità: “Lei aveva appena avuto un duro scontro con un nostro. Io sono intervenuta per stemperare la situazione dicendole che avrebbero dovuto divertirsi e rispettarsi a vicenda. Ma Brenda avrebbe non ha reagito bene, se n’è uscita con une mi ha detto ‘non farlo, non ti intromettere. Chi ti credi di essere? Il f****to Martin Luther King?“.: “Ecco perché non rivelo la sua identità”.Raggiunta dal Los Angeles Times, la star ha rifiutato di rivelare l’identità della co-protagonista che è sbottata contro di lei: “Non farò il suo nome.