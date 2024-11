Sport.periodicodaily.com - Kazakistan-Austria: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Lega B di Nations League. I padroni di casa sono obbligata a vincere per coltivare ancora il sogno promozione, cosa per la quale gli ospiti sono pienamente in lotta.si giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 16 presso lo Stadio Centrale di Almaty.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa non possono prescindere dalla vittoria per sperare ancora in una promozione che francamente appare ai limiti dell’impresa. La Nazionale guidata da Cherchesov è infatti ultima in classifica e dista sei punti dal trio di di testa composto da, Slovenia e Norvegia, quando mancano due giornate al termine. Glici vanno a caccia del tris per rendere concreta la promozione in Lega A. La nazionale di Ragnick, dopo un avvio difficoltoso, si sono rifatti alla grande battendo la Norvegia per 5-1, agganciando il primo posto a quota sette punti in compagnia proprio degli scandinavi e della Slovenia.