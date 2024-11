Ilveggente.it - Irlanda-Finlandia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quinta giornata della fase a gruppi dellae si gioca giovedì alle 20:45:, probabili.Nonostante nénéabbiano nulla da chiedere a questo girone – davanti ci sono Grecia e Inghilterra che ormai devono solo capire chi andrà direttamente nella Lega A e chi invece dovrà giocare i playoff, la partita in questione ha un valore importante.(Lapresse) – Ilveggente.itI padroni di casa hanno 3 punti in classifica mentre gli ospiti sono fermi a quota zero. Evidente che all’basterebbe un pareggio per essere sicura, almeno, di non retrocedere in maniera diretta nella Lega C. E ovviamente, la sola vittoria irlandese in questo raggruppamento, è arrivata in trasferta e nella sfida d’andata: due a uno il finale, in rimonta, dopo la rete di Pohjanpalo, finlandese che come sappiamo gioca nel Venezia.